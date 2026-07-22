Продажа органов и причинение тяжкого вреда: хирургу из Израиля грозит 15 лет тюрьмы в России

В Москве приступили к рассмотрению дела израильского хирурга Бориса Вольфмана. Иностранец обвиняется в торговле органами и причинении тяжкого вреда здоровью людей. Дело рассмотрит Басманный суд Москвы, сказано в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы в «Макс».
Борис Вольфман, по предварительной версии, участвовал в процессах изъятия и продажи человеческих органов в клинике Medicus в Косово. Ему грозит 15 лет заключения.
«Он совместно с соучастниками подыскивал доноров посредством объявлений в сети “Интернет”, после чего осуществлял их транспортировку в клинику “Медикус”… донорам был причинен тяжкий вред здоровью в связи с удалением жизненно-важного органа», — отмечается в материале.
В этот же день в Самаре прошло заседание по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых оказалась их внучка и 79-летняя женщина.