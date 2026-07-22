Басманный суд начал процесс над организатором нелегальной пересадки почек

По версии следствия, Вольфман, действуя в составе организованной группы, совершил куплю-продажу граждан России. Вместе с соучастниками он подыскивал доноров через объявления в интернете, после чего транспортировал их в клинику «Медикус» в Косово, где проводились незаконные операции по пересадке почек.