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Басманный суд начал процесс над организатором нелегальной пересадки почек

Басманный районный суд Москвы во вторник, 21 июля, приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в торговле людьми.

Басманный районный суд Москвы во вторник, 21 июля, приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в торговле людьми.

По версии следствия, Вольфман, действуя в составе организованной группы, совершил куплю-продажу граждан России. Вместе с соучастниками он подыскивал доноров через объявления в интернете, после чего транспортировал их в клинику «Медикус» в Косово, где проводились незаконные операции по пересадке почек.

— В результате указанных действий донорам был причинен тяжкий вред здоровью в связи с удалением жизненно-важного органа, — говорится в сообщении.

Басманный районный суд столицы продлил арест на полгода израильтянину Борису Вольфману, который руководил группой черных трансплантологов. Злоумышленники орудовали на территории Косова, от их рук пострадали трое россиян.

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