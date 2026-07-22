Обманул покупателей авто на 22 миллиона рублей житель Приморья

В дежурную часть полиции Находки обратились люди, которые лишились своих денег под предлогом покупки автомобилей. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в аэропорту Хабаровска при попытке улететь в Москву. Мужчину доставили в отдел МВД. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».