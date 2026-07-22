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Обманул покупателей авто на 22 миллиона рублей житель Приморья

Мужчину задержали в аэропорту Хабаровска перед вылетом в Москву.

Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть полиции Находки обратились люди, которые лишились своих денег под предлогом покупки автомобилей. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в аэропорту Хабаровска при попытке улететь в Москву. Мужчину доставили в отдел МВД. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

26-летний житель Приморского края брал на себя обязательства привезти заказчикам машины из-за рубежа, но свои обещания в итоге не выполнял. Завладев чужими деньгами, молодой человек попытался скрыться.

«Всего от мошеннических действий мужчины пострадали 10 человек, а общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 22 миллионов рублей», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

В следственном подразделении на мужчину завели сразу 10 уголовных дел о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.