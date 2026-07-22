Новый главком ВСУ Михаил Драпатый объявлен в розыск в России

Назначенный на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый внесен в базу розыска МВД России. Согласно данным ведомства, его розыск осуществляется в рамках уголовного дела.
Следственный комитет России ранее заочно предъявил Михаилу Драпатому обвинения. По версии следствия, в период командования операцией объединенных сил в 2017 и 2019 годах он руководил действиями подразделений ВСУ, которые привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов Донбасса, повлекшим гибель и ранения мирных жителей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что кризис в военном и политическом управлении Украины на фоне отставки министра обороны страны Михаила Федорова и последовавших за ней протестов может повлечь отставку Владимира Зеленского.