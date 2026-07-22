Новый главком ВСУ Михаил Драпатый объявлен в розыск в России

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что кризис в военном и политическом управлении Украины на фоне отставки министра обороны страны Михаила Федорова и последовавших за ней протестов может повлечь отставку Владимира Зеленского.