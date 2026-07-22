Началась атака беспилотников ВСУ на Таганрог, в небе над городом работает ПВО

В ночь на среду Таганрог в очередной раз подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.
«Внимание — работают силы ПВО», — написала она в MAX в 1.40 по московскому времени.
Мэр попросила горожан покинуть улицы и зайти в помещения. Находящимся в квартирах людям она посоветовала держаться подальше от окон.
«Сохраняйте спокойствие!», — добавила Камбулова.
Местные паблики тем временем пишут, что по всему городу завывают сирены воздушной тревоги.
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