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Началась атака беспилотников ВСУ на Таганрог, в небе над городом работает ПВО

В ночь на среду Таганрог в очередной раз подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.

В ночь на среду Таганрог в очередной раз подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.

«Внимание — работают силы ПВО», — написала она в MAX в 1.40 по московскому времени.

Мэр попросила горожан покинуть улицы и зайти в помещения. Находящимся в квартирах людям она посоветовала держаться подальше от окон.

«Сохраняйте спокойствие!», — добавила Камбулова.

Местные паблики тем временем пишут, что по всему городу завывают сирены воздушной тревоги.

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