В Таганроге работают силы ПВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны работают в Таганроге Ростовской области. Об этом в своем канале в «Максе» сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!» — проинформировала она.
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