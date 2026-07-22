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Тело мужчины нашли при тушении пожара в Приморье

Бытовой мусор и старые вещи горели в квартире на улице Кирова.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке ночью произошел пожар в многоквартирном доме на улице Кирова. В квартире на первом этаже пожарные нашли тело мужчины 1960 года рождения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Когда пожарные приехали, в подъезде было лишь незначительное задымление, но из-под входной двери квартиры уже шел дым. Очевидцы сообщили, что внутри может находиться мужчина. После вскрытия двери из помещения повалил густой черный дым. В коридоре горели бытовой мусор и старые вещи.

«В ходе тушения на кухне спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1960 года рождения. Возгорание ликвидировали на площади около 10 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Дознаватели МЧС проводят проверку и устанавливают причину пожара, а также все обстоятельства случившегося.

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