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Пожарные сняли двух человек с балкона горящего дома в Приморье

Спасатели применили специальное оборудование.

Источник: Комсомольская правда

Вечером на улице Репина в Артемовском городском округе загорелся двухэтажный частный дом. В считанные минуты на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Пожарным удалось спасти заблокированных на верхнем этаже мужчину и женщину. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Из окон шел густой черный дым. В одной из комнат второго этажа горели бытовая техника, мебель и личные вещи. Люди находились на балконе: они не смогли своевременно покинуть помещение из-за сильного задымления на путях эвакуации. Сотрудники МЧС спустили их вниз при помощи трехколенной лестницы.

«Пожарные МЧС России при помощи трехколенной лестницы спасли двух человек. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание ликвидировали на площади около 20 квадратных метров.

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