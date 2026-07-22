Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели в двух городах Ирана

В Иране зафиксированы новые взрывы: источники указывают на районы городов Тебриз и Сирик. Информацию распространяют местные агентства.

Источник: AP 2024

По данным агентства Рейтер, которое ссылается на иранские информационные агентства, взрывы произошли вблизи городов Тебриз и Сирик на территории Ирана.

В сообщении Рейтер указывается: «Tasnim передает, что несколько взрывов раздалось к западу от города Тебриз на северо-западе Ирана… Fars передает, что несколько взрывов раздалось в районе города Сирик на юге Ирана».

До этого в центральном командовании Вооруженных сил США сообщили, что американские военные наносят удары по Ирану одиннадцатую ночь подряд.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше