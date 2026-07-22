Взрывы прогремели в двух городах Ирана

По данным агентства Рейтер, которое ссылается на иранские информационные агентства, взрывы произошли вблизи городов Тебриз и Сирик на территории Ирана.
В сообщении Рейтер указывается: «Tasnim передает, что несколько взрывов раздалось к западу от города Тебриз на северо-западе Ирана… Fars передает, что несколько взрывов раздалось в районе города Сирик на юге Ирана».
До этого в центральном командовании Вооруженных сил США сообщили, что американские военные наносят удары по Ирану одиннадцатую ночь подряд.
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