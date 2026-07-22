Мужчина утонул в карьере в Комсомольске-на-Амуре

Вечером 21 июля в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в карьере города Комсомольска-на-Амуре во время купания утонул 47-летний мужчина, сообщает пресс-служба ведомства.
Тело мужчины извлечено из воды спасателями поисково-спасательного отряда МЧС России, передано сотрудникам полиции.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Комсомольске-на-Амуре за одни выходные утонули двое детей. 10 июля в районе улицы Новаторов на реке Амур пропал девятилетний мальчик — его тело обнаружили очевидцы спустя три дня масштабных поисков, а вечером 12 июля во время купания в искусственном карьере погиб десятилетний ребенок.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше