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В Хабаровском крае травмированную туристку несли километр на носилках

Эвакуация пострадавшей туристки в Хабаровском крае заняла несколько часов. До вертолета ее несли на носилках около километра.

Эвакуация пострадавшей туристки в Хабаровском крае заняла несколько часов. До вертолета ее несли на носилках около километра.

Как сообщили в МЧС России, 35-летнюю женщину доставили вертолетом в Хабаровск, где ее госпитализировали с травмой головы. Женщина совершала подъем в составе туристической группы в районе имени Полины Осипенко. Первую помощь ей оказали руководитель тургруппы и туристы. Они же вызвали помощь.

Вертолет спасателям пришлось посадить на расстоянии примерно в километр от места происшествия. До пострадавшей добирались пешком, подъем занял несколько часов по изматывающей жаре. Вместе с участниками тургруппы спасатели спустили женщину вниз на носилках и донесли до воздушного судна, где передали медицинской бригаде.

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