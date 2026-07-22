В Хабаровском крае травмированную туристку несли километр на носилках

Эвакуация пострадавшей туристки в Хабаровском крае заняла несколько часов. До вертолета ее несли на носилках около километра.
Как сообщили в МЧС России, 35-летнюю женщину доставили вертолетом в Хабаровск, где ее госпитализировали с травмой головы. Женщина совершала подъем в составе туристической группы в районе имени Полины Осипенко. Первую помощь ей оказали руководитель тургруппы и туристы. Они же вызвали помощь.
Вертолет спасателям пришлось посадить на расстоянии примерно в километр от места происшествия. До пострадавшей добирались пешком, подъем занял несколько часов по изматывающей жаре. Вместе с участниками тургруппы спасатели спустили женщину вниз на носилках и донесли до воздушного судна, где передали медицинской бригаде.