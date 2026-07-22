БПЛА атаковали промзону в Невынномысске

Силы ПВО отражают налет беспилотников на промзону в Невынномысске Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram. Подробностей атаки, а также информации о возможных пострадавших нет.
Режим беспилотной опасности действует по всему региону, напомнил губернатор.
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