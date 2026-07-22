Десятилетний мальчик утонул в реке Раздольной в Уссурийске

По предварительным данным, 21 июля 2026 года двое детей — 10-летний погибший и его девятилетний знакомый — отправились к водоему в районе Сахпоселка Уссурийского округа без ведома родителей. Во время купания оба ребенка начали тонуть. Девятилетнему мальчику удалось самостоятельно выбраться на берег, второй мальчик утонул.