Десятилетний мальчик утонул в реке Раздольной в Уссурийске

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика на воде в Уссурийске по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, 21 июля 2026 года двое детей — 10-летний погибший и его девятилетний знакомый — отправились к водоему в районе Сахпоселка Уссурийского округа без ведома родителей. Во время купания оба ребенка начали тонуть. Девятилетнему мальчику удалось самостоятельно выбраться на берег, второй мальчик утонул.
Тело ребенка обнаружено, следователь провел осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Проводятся следственные действия.
СК России по Приморскому краю призывает родителей не оставлять детей без присмотра у воды и обучать их правилам безопасного поведения на водоемах, говорится в сообщении.
Ранее девушка утонула во время купания в озере Омчино в Лужском районе Ленинградской области. Тело 18-летней погибшей нашли на глубине около 2,5 метра. Известно, что она отдыхала в водоеме со своей 15-летней подругой.