В Приморье утонул десятилетний ребенок

По предварительной информации, 21 июля два мальчика — десяти и девяти лет — без разрешения родителей отправились к старому руслу реки Раздольной в районе Сахпоселка города Уссурийска.
Во время купания дети оказались в опасности и начали тонуть. Младшему мальчику удалось выбраться на берег, старший утонул.
Тело ребенка найдено, место происшествия осмотрено следователем. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств.
Следствие квалифицировало произошедшее по части 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).
Несколько дней назад в Кировском муниципальном районе Приморья на реке Уссури утонул 11-летний мальчик.
Правоохранители призывают родителей быть внимательными во время отдыха у воды. Детей нельзя оставлять без присмотра, их нужно обучать правилам безопасности на водоёмах. Только совместные усилия взрослых и ответственное поведение помогут избежать подобных трагедий.