В Приморье утонул десятилетний ребенок

Правоохранители призывают родителей быть внимательными во время отдыха у воды. Детей нельзя оставлять без присмотра, их нужно обучать правилам безопасности на водоёмах. Только совместные усилия взрослых и ответственное поведение помогут избежать подобных трагедий.