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В Приморье утонул десятилетний ребенок

Управлением Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели на воде десятилетнего мальчика в Уссурийске, сообщает Max-канал ведомства.

По предварительной информации, 21 июля два мальчика — десяти и девяти лет — без разрешения родителей отправились к старому руслу реки Раздольной в районе Сахпоселка города Уссурийска.

Во время купания дети оказались в опасности и начали тонуть. Младшему мальчику удалось выбраться на берег, старший утонул.

Тело ребенка найдено, место происшествия осмотрено следователем. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств.

Следствие квалифицировало произошедшее по части 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Несколько дней назад в Кировском муниципальном районе Приморья на реке Уссури утонул 11-летний мальчик.

Правоохранители призывают родителей быть внимательными во время отдыха у воды. Детей нельзя оставлять без присмотра, их нужно обучать правилам безопасности на водоёмах. Только совместные усилия взрослых и ответственное поведение помогут избежать подобных трагедий.