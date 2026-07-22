Пропавшая в Серпухове 13-летняя школьница ушла искать кольцо

Семья Василисы не подтверждает появившиеся в интернете версии о том, что школьница могла самостоятельно уехать к знакомому по переписке. Родные считают такие предположения беспочвенными и заявляют, что девочка была не склонна к подобным поступкам. Бабушка подростка заявила, что у семьи пока нет достоверной информации о местонахождении внучки.