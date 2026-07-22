Владимиров сообщил об отражении атаки БПЛА на промзону Невинномысска

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет вражеских беспилотников (БПЛА), нацеленный на промзону Невинномысска. Об этом в среду, 22 июля, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Сбиты уже несколько БПЛА. Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов, не снимать и не публиковать кадры с мест их падения, пролетом БПЛА и работой ПВО — за это предусмотрена административная ответственность. Режим беспилотной опасности продолжает действовать по всему Ставрополью, говорится в сообщении.
21 июля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 209 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).