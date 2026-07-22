В Хабаровском крае туристку с травмой головы эвакуировали с гористой местности

«С учетом гористой местности пеший подъем к месту происшествия занял несколько часов. Это достаточно большая физическая нагрузка. Жара также усиливала трудность спасательной операции. При этом стоит отметить, что руководитель тургруппы и сами участники показали свою слаженность, оказали первую помощь на месте получения травмы пострадавшей и также помогли нам доставить женщину к воздушному судну», — рассказал начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю врач-специалист Александр Лунин.