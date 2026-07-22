В Хабаровском крае туристку с травмой головы эвакуировали с гористой местности

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели вертолетом эвакуировали в Хабаровск туристку с травмой головы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Травму женщина получила во время движения по маршруту в составе зарегистрированной туристической группы в районе имени Полины Осипенко. К месту происшествия вылетели спасатели МЧС России и бригада территориального центра медицины катастроф.
«На вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России 35-летняя женщина эвакуирована в краевой центр, где ее госпитализировали в медицинское учреждение», — проинформировали в МЧС.
Работу по эвакуации в лесу затруднял сложный рельеф — гористая местность, курумник. Вертолет выполнил посадку на удалении более километра от группы. Оставшийся путь спасатели проделали пешком. Участники маршрута помогли доставить женщину к вертолету, у которого остались медики.
«С учетом гористой местности пеший подъем к месту происшествия занял несколько часов. Это достаточно большая физическая нагрузка. Жара также усиливала трудность спасательной операции. При этом стоит отметить, что руководитель тургруппы и сами участники показали свою слаженность, оказали первую помощь на месте получения травмы пострадавшей и также помогли нам доставить женщину к воздушному судну», — рассказал начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю врач-специалист Александр Лунин.