Российскому туристу оказали помощь после падения в горах Таджикистана

Напомним, 22-летний россиянин получил тяжёлую черепно-мозговую травму во время восхождения на Памире. Инцидент произошёл на перевале Турамыс на высоте более пяти километров. Спасательный вертолёт не мог вылететь к пострадавшему из-за непогоды. Экспедиция проходила по маршруту пятой категории сложности, финальной точкой должен был стать пик Исмоила Сомони высотой 7495 метров. До происшествия поход шёл по плану, но через неделю после старта случился срыв.