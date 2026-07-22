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В Краснодаре включили сигнал оповещения населения из-за атаки БПЛА

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие.

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Сигнал оповещения населения включили в Краснодаре в связи с атакой беспилотников, сообщил глава города Евгений Наумов.

«В Краснодаре звучит сигнал “Внимание всем” — идет отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — написал он в «Максе».

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