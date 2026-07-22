Информация о землетрясении в Тернейском районе недостоверна — сейсмолог

Информация о том, что утром в среду произошло землетрясение магнитудой 5.0 возле побережья Тернейского района, напротив села Малая Кема, которая распространилась в соцсетях, оказалась недостоверной. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщил начальник сейсмологической станции во Владивостоке Сергей Наумов.