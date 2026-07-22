Информация о землетрясении в Тернейском районе недостоверна — сейсмолог

Информация о том, что утром в среду произошло землетрясение магнитудой 5.0 возле побережья Тернейского района, напротив села Малая Кема, которая распространилась в соцсетях, оказалась недостоверной. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщил начальник сейсмологической станции во Владивостоке Сергей Наумов.
«Последнее землетрясение было зафиксировано 19 июля. Мониторинг осуществляется каждый день, с 19 числа ничего не было зафиксировано», — рассказал Сергей Наумов.
Напомним, что недавно умеренно сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Японии недалеко от Токио. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 26 июня. Очаг землетрясения находился на глубине более 50 км. Магнитуда — 5,8.