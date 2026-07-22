Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 5 346

КАРАКАС, 22 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 5 346. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.
Согласно ежедневной правительственной сводке, опубликованной Родригесом, ранения получили 16 740 человек, 17 265 человек остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 39 567 прошли лечение в медицинских учреждениях. Помощь оказана 128 324 семьям, 23 122 человека размещены в 107 временных лагерях, пострадавшим передано 10 964,97 тонн продуктов питания.
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошли 1 405 афтершоков.