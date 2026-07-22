Застрелившему амурского тигра охотнику вынесли приговор в Приморье

В марте 2025 года на территории охотничьих угодий «Алчан» мужчина как минимум дважды выстрелил в краснокнижного самца из длинноствольного нарезного карабина. Чтобы скрыть следы, он разделал тушу, вывез за пределы территории и спрятал части животного в лесу.