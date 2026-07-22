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Застрелившему амурского тигра охотнику вынесли приговор в Приморье

Суд оставил без изменений решение о наказании за гибель хищника.

Источник: Комсомольская правда

В Пожарском округе местному жителю вынесли приговор за убийство амурского тигра. Браконьер получил полтора года условно, а также лишился личного автомобиля и оружия. Кроме того, суд обязал мужчину выплатить 2,7 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В марте 2025 года на территории охотничьих угодий «Алчан» мужчина как минимум дважды выстрелил в краснокнижного самца из длинноствольного нарезного карабина. Чтобы скрыть следы, он разделал тушу, вывез за пределы территории и спрятал части животного в лесу.

На суде он доказывал, что перепутал тигра с другим зверем, однако эту версию полностью опровергли благодаря проведенному специалистами исследованию.

«Экспертное заключение доказало, что разбросанные части тела тигра принадлежат одной особи. Также благодаря проведённому нами анализу останков и следов на месте преступления правоохранители смогли найти преступника и доказать, что тигр ему не угрожал», — рассказали в Центре «Амурский тигр».

Приморский краевой суд рассмотрел дело и оставил вынесенный нижестоящей инстанцией приговор без изменений. Охотнику предстоит в полном объеме возместить ущерб, причиненный природе.