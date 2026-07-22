В Гайане объявили траур из-за крушения парома

ГАВАНА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али объявил 22−24 июля днями траура в связи с крушением парома MV Barima у берегов южноамериканской страны, передает портал iNews Guyana.
По его информации, в течение трех дней будут осуществляться мероприятия, посвященные молитве и скорби в память о погибших.
Паром MV Barima потерпел крушение у побережья Гайаны поздно вечером 18 июля. Как заявила местному порталу Kiskadee Watch одна из выживших, паром накренился после удара большой волны, после чего внутрь хлынула вода. На борту находились 179 человек, из них, по последним данным правительства, 53 человека погибли.
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