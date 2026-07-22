В Гайане объявили траур из-за крушения парома

Паром MV Barima потерпел крушение у побережья Гайаны поздно вечером 18 июля. Как заявила местному порталу Kiskadee Watch одна из выживших, паром накренился после удара большой волны, после чего внутрь хлынула вода. На борту находились 179 человек, из них, по последним данным правительства, 53 человека погибли.