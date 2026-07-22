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При атаке на промзону Невинномысска сбили несколько БПЛА

Налет украинских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска, отражают в Ставропольском крае.

Источник: Аргументы и факты

В Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, целью которой, по данным региональных властей, стала промышленная зона Невинномысска. В ходе работы ПВО уже уничтожено несколько воздушных целей.

Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что ситуация находится под контролем профильных служб. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не приближаться к местам падения обломков, поскольку они могут представлять опасность.

Кроме того, глава региона напомнил о действующем запрете на публикацию фото и видеоматериалов, связанных с пролетом беспилотников, последствиями их падения и работой систем противовоздушной обороны. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в Сочи пострадал ребенок.

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