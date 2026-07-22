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В Краснодаре эвакуирован логистический центр

В соответствии с требованиями безопасности сотрудники краснодарского логистического центра были эвакуированы. Данную информацию подтвердила пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ.

Источник: Life.ru

«Логистический комплекс компании в Краснодаре эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО отражают налёт украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров сообщил в своём телеграм-канале об уничтожении нескольких воздушных целей. Он призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать и не публиковать места их падения и работу ПВО. За распространение таких материалов предусмотрена административная ответственность.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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