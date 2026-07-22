Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА

Краснодар в ночь на среду, 22 июля, подвергся массированной атаке беспилотников. Около 03:20 горожане проснулись от сильного грохота, небо озарили яркие вспышки. Жители слышали жужжание БПЛА, работу ПВО и видели зарево от пожаров. Об этом сообщило издание «Новая Кубань».

Краснодар в ночь на среду, 22 июля, подвергся массированной атаке беспилотников. Около 03:20 горожане проснулись от сильного грохота, небо озарили яркие вспышки. Жители слышали жужжание БПЛА, работу ПВО и видели зарево от пожаров. Об этом сообщило издание «Новая Кубань».

Спустя полчаса после начала атаки в городе включили сирены. К этому моменту над городом уже раздавались взрывы, дым от возгораний накрывал районы. Город заволокло дымом от пожаров после падения обломков и работы ПВО.

— Грохотало так, что окна дрожали и стены. Думала, дом рухнет, — цитирует одну из местных жительниц издание.

Позже мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем Telegram-канале о введении сигнала «Внимание всем» и призвал жителей сохранять спокойствие, проследовать в безопасное место, укрыться в помещении без окон и не пользоваться лифтом. Тем, кто на улице, рекомендовано укрыться в цокольном этаже, паркинге или подземном переходе.

Украинская армия ранее атаковала Чебоксары беспилотниками «Лютый». По словам очевидцев, дрон попал в квартиру в жилом доме на шестом этаже, из окон вылетели стекла. Жителей эвакуировали. По данным СМИ, повреждения получили восемь квартир.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше