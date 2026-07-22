СМИ: Краснодар подвергся массированной атаке БПЛА

Краснодар в ночь на среду, 22 июля, подвергся массированной атаке беспилотников. Около 03:20 горожане проснулись от сильного грохота, небо озарили яркие вспышки. Жители слышали жужжание БПЛА, работу ПВО и видели зарево от пожаров. Об этом сообщило издание «Новая Кубань».
Спустя полчаса после начала атаки в городе включили сирены. К этому моменту над городом уже раздавались взрывы, дым от возгораний накрывал районы. Город заволокло дымом от пожаров после падения обломков и работы ПВО.
— Грохотало так, что окна дрожали и стены. Думала, дом рухнет, — цитирует одну из местных жительниц издание.
Позже мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем Telegram-канале о введении сигнала «Внимание всем» и призвал жителей сохранять спокойствие, проследовать в безопасное место, укрыться в помещении без окон и не пользоваться лифтом. Тем, кто на улице, рекомендовано укрыться в цокольном этаже, паркинге или подземном переходе.
Украинская армия ранее атаковала Чебоксары беспилотниками «Лютый». По словам очевидцев, дрон попал в квартиру в жилом доме на шестом этаже, из окон вылетели стекла. Жителей эвакуировали. По данным СМИ, повреждения получили восемь квартир.