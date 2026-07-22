Склад Wildberries эвакуировали в Краснодаре

В ночь на 18 июля склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Подмосковья были атакованы БПЛА. В Котовске погибли семь сотрудников, еще 24 пострадали. В Электростали погиб один человек, более 50 ранены. Налеты дронов вывели из строя 7% логистических мощностей компании.