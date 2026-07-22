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Склад Wildberries эвакуировали в Краснодаре

Сотрудников логистического центра Wildberries в Краснодаре эвакуировали по требованиям безопасности, сообщила пресс-служба компании. Подробностей не приводится.

Сотрудников логистического центра Wildberries в Краснодаре эвакуировали по требованиям безопасности, сообщила пресс-служба компании. Подробностей не приводится.

В ночь на 18 июля склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Подмосковья были атакованы БПЛА. В Котовске погибли семь сотрудников, еще 24 пострадали. В Электростали погиб один человек, более 50 ранены. Налеты дронов вывели из строя 7% логистических мощностей компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».

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