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В Краснодаре 22 июля объявили тревогу из-за атаки дронов

В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре была запущена система оповещения граждан, о чём сообщил глава города Евгений Наумов.

Источник: Life.ru

«В Краснодаре звучит сигнал “Внимание всем” — идёт отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — написал глава в «Максе».

Гражданам рекомендуется воздержаться от размещения в социальных сетях фото- и видеоматериалов, запечатлевших беспилотные летательные аппараты, места их падения, работу средств противовоздушной обороны и оперативно-следственных групп. Несоблюдение указанных требований влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО отражают налёт украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров сообщил в своём телеграм-канале об уничтожении нескольких воздушных целей. Он призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать и не публиковать места их падения и работу ПВО.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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