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Логистический центр Wildberries в Краснодаре эвакуирован

Краснодарский логистический центр Wildberries эвакуирован согласно требованиям безопасности. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Краснодарский логистический центр Wildberries эвакуирован согласно требованиям безопасности. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

— Логистический комплекс компании в Краснодаре эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Краснодар в ночь на среду, 22 июля, подвергся массированной атаке беспилотников. Около 03:20 горожане проснулись от сильного грохота, небо озарили яркие вспышки. Жители слышали жужжание БПЛА, работу ПВО и видели зарево от пожаров.

Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет вражеских беспилотников (БПЛА), нацеленный на промзону Невинномысска.

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