В Краснодаре и Динском районе обломки беспилотников ВСУ повредили жилые дома

В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре была запущена система оповещения граждан. Им рекомендуется воздержаться от размещения в социальных сетях фото- и видеоматериалов, запечатлевших беспилотные летательные аппараты, места их падения, работу средств противовоздушной обороны и оперативно-следственных групп. Несоблюдение указанных требований влечёт за собой административную и уголовную ответственность. В соответствии с требованиями безопасности сотрудники краснодарского логистического центра были эвакуированы.