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В Краснодаре и Динском районе обломки беспилотников ВСУ повредили жилые дома

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Краснодаре повреждены два многоквартирных жилых дома, а в станице Динской — два частных дома. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Источник: Life.ru

Вследствие падения БПЛА на территории Краснодара также произошло возгорание складского комплекса. В Армавире зафиксировано возгорание на территории одного из предприятий.

На всех местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре была запущена система оповещения граждан. Им рекомендуется воздержаться от размещения в социальных сетях фото- и видеоматериалов, запечатлевших беспилотные летательные аппараты, места их падения, работу средств противовоздушной обороны и оперативно-следственных групп. Несоблюдение указанных требований влечёт за собой административную и уголовную ответственность. В соответствии с требованиями безопасности сотрудники краснодарского логистического центра были эвакуированы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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