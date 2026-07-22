Обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре

В Краснодаре обломки беспилотных летательных аппаратов повредили два многоквартирных дома. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА повредили жилые дома… В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома… По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в канале на платформе «Макс».
В оперштабе также уточнили, что в станице Динской обломки БПЛА попали в два частных домовладения.
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