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В Краснодаре загорелся склад при налете БПЛА

Складской комплекс загорелся в Краснодаре при атаке беспилотников, сообщили в оперштабе края. Ранее пресс-служба Wildberries сообщила об эвакуации краснодарского логистического комплекса.

Складской комплекс загорелся в Краснодаре при атаке беспилотников, сообщили в оперштабе края. Ранее пресс-служба Wildberries сообщила об эвакуации краснодарского логистического комплекса.

По информации оперштаба, на месте работают оперативные службы. Обломки БПЛА также повредили жилые дома в Краснодаре и Динском районе. Пострадавших нет. Кроме того, в Армавире загорелось одно из предприятий.

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