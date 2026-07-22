Обломки дронов повредили четыре дома в Краснодаре и Динском районе

В Краснодаре и Динском районе обломки беспилотников повредили жилые дома. Об этом в среду, 22 июля, сообщил оперштаб Краснодарского края.
В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, в станице Динской — в два частных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс, а в Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Краснодар в ночь на среду, 22 июля, подвергся массированной атаке беспилотников. Около 03:20 горожане проснулись от сильного грохота, небо озарили яркие вспышки. Жители слышали жужжание БПЛА, работу ПВО и видели зарево от пожаров.