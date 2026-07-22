Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки дронов повредили четыре дома в Краснодаре и Динском районе

В Краснодаре и Динском районе обломки беспилотников повредили жилые дома. Об этом в среду, 22 июля, сообщил оперштаб Краснодарского края.

В Краснодаре и Динском районе обломки беспилотников повредили жилые дома. Об этом в среду, 22 июля, сообщил оперштаб Краснодарского края.

В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, в станице Динской — в два частных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс, а в Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Краснодар в ночь на среду, 22 июля, подвергся массированной атаке беспилотников. Около 03:20 горожане проснулись от сильного грохота, небо озарили яркие вспышки. Жители слышали жужжание БПЛА, работу ПВО и видели зарево от пожаров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше