Часть жителей посёлка Солнечного Хабаровского края осталась без горячей воды

— Произошел порыв подземного участка тепловой сети, восстановительные работы начались незамедлительно, сегодня в течение дня планируется завершить их и восстановить ГВС. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, — сообщили в пресс-службе администрации Солнечного округа.