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Часть жителей посёлка Солнечного Хабаровского края осталась без горячей воды

Аварийно-восстановительные работы планируют завершить до конца дня.

Источник: Хабаровский край сегодня

В поселке Солнечный Хабаровского края произошла авария на сетях, в часть домов перестало поступать горячее водоснабжение. Ремонтные работы стартовали вчера, 21 июля, но из-за возникших сложностей их продолжили сегодня утром, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Произошел порыв подземного участка тепловой сети, восстановительные работы начались незамедлительно, сегодня в течение дня планируется завершить их и восстановить ГВС. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, — сообщили в пресс-службе администрации Солнечного округа.

Горячей воды в муниципальном центре Солнечного округа нет по следующим адресам: ул. Геологов, 8А, 8Б, 8 В, 20, 24А; ул. Ленина, 22, 22А, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 28, 39, 39/2; ул. Парковая, 7, 7А, 9А, 9Б, 9 В, 17, 17А, 19, 19А, 24; ул. Подгорная, 15, 20.

Специалисты уже приступили к опустошению теплотрассы, только после этого повреждение смогут устранить.

Напомним, что на прошлой неделе поломка на сетях оставила жителей села Таежное Хабаровского района без света и холодной воды на двое суток.