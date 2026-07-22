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В лесу под Иркутском нашли майнинг-ферму

По предварительным подсчетам, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

В деревне Столбова Иркутского района полицейские обнаружили незаконную майнинг-ферму, спрятанную прямо в лесу. На место выехала следственно-оперативная группа.

— Среди деревьев оперативники нашли 12 устройств для добычи криптовалюты. Оборудование было накрыто маскировочной сеткой и незаконно подключено к ближайшей опоре электропередач, — прокомментировали в МВД региона.

Всю технику изъяли. По предварительным подсчетам, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что жуткая авария с туристическим автобусом унесла жизнь настоятеля храма Вячеслава Пушкарева.