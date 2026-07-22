Два человека пострадали при атаке БПЛА на склад в Невинномысске

Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Об этом в среду 22 июля, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. По оперативной информации, есть двое пострадавших, им оказывается медпомощь, угрозы жизни нет.
Губернатор напомнил об ответственности за публикацию кадров с мест падения обломков БПЛА. Режим беспилотной опасности продолжает действовать по краю, говорится в сообщении.
Ранее Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет вражеских беспилотников (БПЛА), нацеленный на промзону Невинномысска.
Краснодар в ночь на среду, 22 июля, подвергся массированной атаке беспилотников. Около 03:20 горожане проснулись от сильного грохота, небо озарили яркие вспышки. Жители слышали жужжание БПЛА, работу ПВО и видели зарево от пожаров.