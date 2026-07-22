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В Одессе, Сумах и пригороде Харькова прогремели взрывы

В Одессе, Сумах и пригороде Харькова прогремела серия взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 22 июля в Одессе, Сумах и пригороде Харькова были зафиксированы взрывы. Сообщения о звуках детонации начали поступать вскоре после полуночи.

По имеющимся данным, взрывы произошли на фоне действия режима воздушной тревоги. Официальной информации о причинах происшествий и возможных последствиях на момент публикации не поступало.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в отдельных районах Сумской, Харьковской и Одесской областей.

Ранее ВС РФ нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.

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