Логистический центр Wildberries в Невинномысске эвакуирован

Логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Об этом сообщили в среду, 22 июля, в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
— Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, — говорится в сообщении.
Краснодарский логистический центр Wildberries также был эвакуирован согласно требованиям безопасности.
Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По оперативной информации, есть двое пострадавших, им оказывается медпомощь, угрозы жизни нет.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет вражеских беспилотников (БПЛА), нацеленный на промзону Невинномысска.