В США голая девушка за рулём навела полицию на оружейный тайник

Во время допроса женщина, по версии полиции, сказала, что её 24-летний бойфренд Шон Кули изготовил так называемые переключатели с помощью 3D-принтера. После этого правоохранители пришли с обыском к нему домой и задержали его по подозрению в хранении устройств для переделки оружия в автоматическое. Из дома, как сообщили следователи, также изъяли несколько единиц оружия. Максвелл и Кули находятся в тюрьме округа Джонс. Для каждого установлен залог в 35 тысяч долларов.