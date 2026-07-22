Хозяев малых спортивных арен в Волгограде «наградят» льготами

Напомним, нынешняя редакция областного закона освобождает от налога на имущество организации, эксплуатирующие арены с трибунами вместимостью от 35 тысяч зрителей. И это касалось только крупнейшего стадиона региона — «Волгоград Арены». Согласно вносимым изменениям, минимальный порог предлагается снизить до 1,5 тысячи мест. При этом само сооружение должно быть занесено во всероссийский реестр объектов спорта.