Бросилась искать кольцо и пропала: подробности поиска девочки в Подмосковье

Тихие дачные улочки СНТ «Биоприбор» под Пущино в Подмосковье превратились в эпицентр масштабной поисковой операции. 19 июля 13-летняя Василиса буквально на минуту выскочила из дома, чтобы поискать оброненное украшение, и бесследно исчезла. Сейчас, когда счёт идёт уже на четвертые сутки, на ноги подняты сотни людей: профессиональные спасатели, добровольцы «ЛизаАлерт» и «СпасГрада», сотрудники Следственного комитета и просто неравнодушные жители. Aif.ru собрал эксклюзивные комментарии участников поисков, чтобы восстановить картину происходящего.
Вышла за кольцом и пропала.
Точкой отсчета беды стал вечер в минувшую субботу. По словам мамы девочки Натальи, семья не заметила ничего подозрительного. Василиса отправилась на поиски кольца и должна была вернуться почти сразу, но этого не произошло. «Да, это правда. Она вышла за кольцом и пропала», — с горечью подтвердила мама в разговоре с aif.ru.
Самое страшное в этой ситуации — полная неопределенность. Женщина признается, что у нее нет даже гипотетической зацепки, куда могла направиться дочь.
«Абсолютно никаких мыслей. Если бы они у меня были, я бы искала ее именно по этим ориентирам. Но у меня даже вариантов нет, где она может быть», — поделилась Наталья.
Единственное, на что уповают родители, — это профессионализм поисковых групп, сосредоточивших усилия на зоне, где предположительно оборвался след ребенка. Сейчас следователи и волонтеры отрабатывают все направления вокруг этой локации, поднимая записи с камер видеонаблюдения.
130 километров пешком и штаб без сна.
Тревожная заявка поступила на горячую линию «ЛизаАлерт» глубокой ночью 20 июля — в половине второго. Медлить было нельзя. Представитель отряда в Московской области Аполлинария рассказала, что добровольцы мгновенно развернули полевой штаб. За первую же ночь была собрана карта камер, а наутро сформировано 18 поисковых групп, в которые влились не только опытные поисковики, но и больше сотни местных жителей.
По состоянию на 21 июля пешими группами было пройдено более 130 километров.
«Приоритет отдаётся ближайшей к дому девочки территории и всем возможным маршрутам движения ребёнка. На сегодня отрабатывается зона вокруг точки, откуда девочка ушла — СНТ и вся прилегающая территория, лесные массивы», — уточнила Аполлинария.
Чтобы избежать дублирования усилий, отряды «ЛизаАлерт» и «СпасГрад» разделили зоны ответственности, одновременно обмениваясь данными с полицией и Следственным комитетом.
В этом хаосе надежды и напряженного труда остро чувствуется человеческая поддержка. Местные предприниматели предоставили помещение для круглосуточного функционирования штаба, где добровольцы могут зарядить технику и согреться, а одна из сетей магазинов организовала для участников поисков полноценное питание. Вчера во второй половине дня на месте, по уточненным данным, непрерывно работали 56 человек, и люди все еще прибывали за новыми задачами.
В небо поднимали беспилотник.
Для максимального охвата территории в небо поднимали беспилотник с тепловизором. Это позволило в ночное время оперативно проверить открытые поля и луга, прилегающие к густым лесным массивам, где даже в кромешной тьме чувствительная оптика способна зафиксировать человеческий силуэт. Однако ключевую ставку спасатели делают отнюдь не на технику.
Специфика подмосковного рельефа в Пущино не оставляет выбора: местность изобилует оврагами, густыми зарослями и хозяйственными постройками, где дрон может быть бессилен.
«Да, у нас был задействован беспилотник с тепловизором на открытой местности. Но всё-таки в основном вся территория отрабатывается пешими поисковыми группами», — пояснила Аполлинария.
Сейчас каждый квадратный метр леса в прямом смысле прощупывается ногами волонтеров.
Под контролем следствия.
За ситуацией пристально следят и в правоохранительных органах. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в эксклюзивном комментарии для aif.ru подтвердила высокий уровень мобилизации сил: «Поиски активно ведутся, принимаются все меры к установлению местонахождения девочки».
Отработка оперативной информации идет в плотной связке со следователями, в то время как пешие группы продолжают зачищать все возможные квадраты.
Приметы пропавшей: рост около 146 см, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в чёрную кофту, чёрные джинсы и чёрные кроссовки. Любую информацию о местонахождении Василисы можно круглосуточно сообщать на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8−800−700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112. Поиск продолжается.