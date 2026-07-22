Бросилась искать кольцо и пропала: подробности поиска девочки в Подмосковье

В этом хаосе надежды и напряженного труда остро чувствуется человеческая поддержка. Местные предприниматели предоставили помещение для круглосуточного функционирования штаба, где добровольцы могут зарядить технику и согреться, а одна из сетей магазинов организовала для участников поисков полноценное питание. Вчера во второй половине дня на месте, по уточненным данным, непрерывно работали 56 человек, и люди все еще прибывали за новыми задачами.