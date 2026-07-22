Три человека пострадали при падении обломков беспилотников на склад в Краснодаре

При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Об этом в среду, 22 июля, сообщил оперштаб Краснодарского края.
По уточненной информации, пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Данные о состоянии пострадавших не уточняются, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По оперативной информации, есть двое пострадавших, им оказывается медпомощь, угрозы жизни нет.
Краснодар в ночь на среду, 22 июля, подвергся массированной атаке беспилотников. Около 03:20 горожане проснулись от сильного грохота, небо озарили яркие вспышки. Жители слышали жужжание БПЛА, работу ПВО и видели зарево от пожаров.