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Три человека пострадали при падении обломков беспилотников на склад в Краснодаре

При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Об этом в среду, 22 июля, сообщил оперштаб Краснодарского края.

При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Об этом в среду, 22 июля, сообщил оперштаб Краснодарского края.

По уточненной информации, пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Данные о состоянии пострадавших не уточняются, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По оперативной информации, есть двое пострадавших, им оказывается медпомощь, угрозы жизни нет.

Краснодар в ночь на среду, 22 июля, подвергся массированной атаке беспилотников. Около 03:20 горожане проснулись от сильного грохота, небо озарили яркие вспышки. Жители слышали жужжание БПЛА, работу ПВО и видели зарево от пожаров.

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