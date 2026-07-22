Новости Красноярского края 22 июля: цены на бензин, угроза ЧС и рейтинг УК

Автомобилисты продолжают искать заправки с самым дешевым бензином, пока статистики фиксируют рекордное подорожание топлива. В краевой столице из-за разрушительных последствий ливня ввели режим угрозы ЧС, а пассажирам пригородных поездов приходится подстраиваться под новое расписание. Главные новости Красноярска и края 22 июля 2026 читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Цены на бензин в Красноярске сегодня: где найти топливо и когда стабилизируется ситуация.
Ценовой разрыв на АЗС остается внушительным. Самые низкие прайсы традиционно удерживают крупнейшие федеральные сети, из-за чего именно там выстраиваются длинные очереди. Литр АИ-92 на таких станциях отпускают примерно по 62,90−63 рубля, АИ-95 стоит около 67−67,50 рубля, а дизель оценивают в 83,25−83,40 рубля. У других крупных, но менее представленных в регионе сетевиков, прайс выше: АИ-92 доходит до 77,4 рубля, АИ-95 — до 82,4 рубля, а дизель превышает 100 рублей.
На станциях популярных региональных сетей водителям приходится платить еще больше. АИ-92 здесь обойдется в 82,9 рубля, АИ-95 — в 86,9 рубля, а дизельное топливо стоит 98,5 рубля. Одна из региональных компании вынужденно отпускают горючее только корпоративным клиентам по специальным топливным картам или талонам. Когда бензина достаточно, его продают всем.
Самая высокая стоимость на частных заправках. На некоторых из них стоимость литра АИ-92 и дизеля взлетела до 125 рублей, за АИ-95 просят 135 рублей, а премиальный АИ-98 достигает 145 рублей. Более того, на ряде частных станций топливо периодически полностью отсутствует.
Региональный Минпромторг контролирует ситуацию, отдавая безусловный приоритет снабжению экстренных служб, аграриев и северного завоза. Вводить жесткие общекраевые лимиты власти не планируют. В Центробанке РФ также проанализировали обстановку: чтобы обеспечить сибиряков бензином, все нефтеперерабатывающие заводы округа сейчас работают с максимальной загрузкой, а плановые летние ремонты на предприятиях экстренно сдвинули на осень. Точных сроков, когда стабилизируется ситуация с бензином, пока не называют.
Угроза ЧС в Красноярске: мощные ливни смыли дорогу в Солнечном.
В красноярском микрорайоне Солнечный введен режим повышенной готовности из-за разрушения инфраструктуры. Причиной стали мощные ливни, которые превратили улицу Гриболевскую в бурный горный поток. Дорога идет под сильным уклоном, поэтому вода буквально смыла асфальтовое покрытие, серьезно повредив полотно. Местные жители активно делились в социальных сетях кадрами «порогов» на проезжей части.
Городская администрация официально ввела режим угрозы ЧС муниципального характера. Мера позволит оперативно выделить средства и начать аварийно-восстановительные работы на участке от проспекта 60 лет Образования СССР до улицы 40 лет Победы. Власти призывают водителей проявлять осторожность и по возможности объезжать разрушенный участок.
Трагедия на воде: в Красноярском крае утонул подросток.
Печальная статистика происшествий на воде пополнилась новым случаем. В Боготольском округе следователи выясняют обстоятельства гибели 17-летнего юноши. Вечером 20 июля двое подростков гуляли по берегу реки Четь в районе села Леонтьевка. Один из них решил искупаться, не справился с течением и утонул.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю отметили, что это уже пятая гибель несовершеннолетнего на водоемах региона за текущее лето. Спасатели настоятельно призывают родителей усилить контроль за детьми и категорически запретить им купаться в необорудованных и диких местах.
Рейтинг УК Красноярска: названы лучшие и худшие управляющие компании.
Администрация краевой столицы опубликовала свежий рейтинг управляющих компаний по итогам работы с января по май 2026 года. В масштабный список вошли около двухсот жилищных организаций. Эксперты оценивали финансовые показатели, налоговую дисциплину, открытость информации и результаты проверок контролирующих органов.
В десятку лучших компаний Красноярска вошли: УК «Холмсервис», «ДОМОТЕКА», «Континент», «Покровский», «Покровские ворота», «Радий», «СибирьСервис», «Новопокровская», «АЛЬФА» и ООО «Квартал». Городские власти надеются, что прозрачный рейтинг поможет жителям объективно оценивать работу своих жилищников и послужит стимулом для компаний повышать качество услуг. Полный список доступен на официальном сайте мэрии.
Расписание электричек в Красноярске: изменения из-за капремонта путей.
Пассажирам пригородных поездов необходимо скорректировать свои маршруты. В период с 21 по 31 июля по вторникам и пятницам КрасЖД меняет расписание из-за капитального ремонта железнодорожного полотна на перегоне Зеледеево — Кача. Утренний рейс Красноярск Северный — Кача теперь следует только до станции Минино. Электрички из Дивногорска и Базаихи до Зеледеево сократили свой путь до Снежницы. Вечерний поезд Базаиха — Красноярск — Зеледеево, напротив, продлили до станции Кемчуг, а рейс из Зеледеево в 19:41 временно отменен. Кроме того, часть электричек в сторону Зыково, Красной Сопки и Чернореченской будет отправляться раньше привычного графика (от 10 минут до часа). Железнодорожники просят сверяться с актуальным расписанием в мобильных приложениях.
Съемки сериала в Красноярском крае: история о внедрении офицера ФСБ в секту.
В регионе стартовали съемки масштабного телевизионного проекта, основанного на реальных событиях. Кинокомпания «Триикс медиа» при поддержке «Енисей кино» приступила к созданию сериала об офицере ФСБ, который под прикрытием внедряется в закрытую религиозную общину «Церковь последнего откровения». По сюжету секту возглавляет самопровозглашенный мессия Илларион.
Главную роль в проекте исполнит актер Кирилл Балобан. Съемочная группа уже отработала часть смен в Санкт-Петербурге и теперь переместилась в Красноярский край, где в уникальных природных локациях отснимут значительную часть натурных сцен. Работа в регионе продлится до сентября. Зрители увидят историю о борьбе с тоталитарными культами в 2027 году.
Отметим, сериал основан на реальных событиях. Несколько лет назад в Красноярском крае задержали руководителей «Церкви последнего завета» (организация ликвидирована), включая Сергея Торопа (Виссариона). Позже он и его сообщники были осуждены.
Погода в Красноярске 22 июля 2026 года.
В среду красноярцев ждет теплая, но пасмурная погода. Днем 22 июля столбики термометров покажут +26 градусов, ожидается облачность и небольшой дождь. Синоптики обещают полный штиль, атмосферное давление составит 725 миллиметров ртутного столба. Ночью температура опустится до комфортных +15 градусов, осадки продолжатся.