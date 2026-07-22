Новости Красноярского края 22 июля: цены на бензин, угроза ЧС и рейтинг УК

Пассажирам пригородных поездов необходимо скорректировать свои маршруты. В период с 21 по 31 июля по вторникам и пятницам КрасЖД меняет расписание из-за капитального ремонта железнодорожного полотна на перегоне Зеледеево — Кача. Утренний рейс Красноярск Северный — Кача теперь следует только до станции Минино. Электрички из Дивногорска и Базаихи до Зеледеево сократили свой путь до Снежницы. Вечерний поезд Базаиха — Красноярск — Зеледеево, напротив, продлили до станции Кемчуг, а рейс из Зеледеево в 19:41 временно отменен. Кроме того, часть электричек в сторону Зыково, Красной Сопки и Чернореченской будет отправляться раньше привычного графика (от 10 минут до часа). Железнодорожники просят сверяться с актуальным расписанием в мобильных приложениях.