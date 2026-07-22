Житель Хабаровского края «спас» для мошенников 2,6 млн рублей

В Амурске 52-летний работник городского предприятия перевел мошенникам 2,6 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сначала ему позвонил «оператор сотовой связи» и сообщил об окончании действия сим-карты. Хотя в действительности сим-карты действуют бессрочно и продлять ничего не нужно, мужчина поверил и назвал код из смс. После этого начались звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о попытках кражи сбережений амурчанина.
Способ спасти деньги, по их словам, был один: срочно перевести все сбережения аферистам «на безопасные счета». Горожанин перевел все свои накопления — 2,6 млн рублей. После этого он осознал, что отдал деньги мошенникам, и обратился в полицию.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, студент из Комсомольска-на-Амуре стал жертвой девушки с сайта знакомств.