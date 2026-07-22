Житель Хабаровского края «спас» для мошенников 2,6 млн рублей

Сначала ему позвонил «оператор сотовой связи» и сообщил об окончании действия сим-карты. Хотя в действительности сим-карты действуют бессрочно и продлять ничего не нужно, мужчина поверил и назвал код из смс. После этого начались звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о попытках кражи сбережений амурчанина.