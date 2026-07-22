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Жителя Красноярского края будут судить за разбой в продуктовом магазине

В Овсянке мужчина угрожал покупательнице ножом, чтобы получить выпивку.

Источник: Комсомольская правда

22 июля стало известно, что расследование дела о разбое в продуктовом магазине поселка Овсянка завершено, и его передали в суд.

В МВД по Красноярскому краю напомнили, что в мае 2026 года в полицию позвонили встревоженные жители поселка Овсянка. Они сообщили, что в одном из магазинов неизвестный с ножом напал на покупательницу. Приехавшие на вызов оперативники восстановили картину произошедшего: мужчина угрожал случайной женщине расправой, чтобы заставить продавца отдать ему три бутылки спиртного и пачку сигарет. Забрав добычу, преступник скрылся. Произошедшее в торговой точке записала камера видеонаблюдения.

Было заведено уголовное дело о разбое. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 43-летний местный житель. Его задержали и поместили под стражу. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.