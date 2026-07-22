Жителя Красноярского края будут судить за разбой в продуктовом магазине

В МВД по Красноярскому краю напомнили, что в мае 2026 года в полицию позвонили встревоженные жители поселка Овсянка. Они сообщили, что в одном из магазинов неизвестный с ножом напал на покупательницу. Приехавшие на вызов оперативники восстановили картину произошедшего: мужчина угрожал случайной женщине расправой, чтобы заставить продавца отдать ему три бутылки спиртного и пачку сигарет. Забрав добычу, преступник скрылся. Произошедшее в торговой точке записала камера видеонаблюдения.