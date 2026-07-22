Над Ленинградской областью уничтожили шесть украинских беспилотников

В ночь на 21 июля, по данным Минобороны РФ, военные сбили над территорией России 209 беспилотников киевского режима. Часть их обезвредили в Крыму, Московском регионе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Краснодарском и Ставропольском краях, также над акваториями Чёрного и Азовского морей.