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Над Ленинградской областью уничтожили шесть украинских беспилотников

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки на регион шести украинских беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные обезвредили в небе над Ленинградской областью шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито шесть БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в своём канале на платформе «Макс».

За несколько часов до этой публикации он проинформировал, что в регионе объявлена опасность атаки дронов. Дрозденко также отметил, что в области может наблюдаться понижение скорости мобильного интернета.

Напомним, 18 июля в ходе отражения атаки беспилотников на Ленинградскую область в Финском заливе обломки БПЛА упали на палубу одного из судов, стоявшего на рейде. Возгорания удалось избежать.

В ночь на 21 июля, по данным Минобороны РФ, военные сбили над территорией России 209 беспилотников киевского режима. Часть их обезвредили в Крыму, Московском регионе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Краснодарском и Ставропольском краях, также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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