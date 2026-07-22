Над Ленинградской областью уничтожили шесть украинских беспилотников

Российские военные обезвредили в небе над Ленинградской областью шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито шесть БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в своём канале на платформе «Макс».
За несколько часов до этой публикации он проинформировал, что в регионе объявлена опасность атаки дронов. Дрозденко также отметил, что в области может наблюдаться понижение скорости мобильного интернета.
Напомним, 18 июля в ходе отражения атаки беспилотников на Ленинградскую область в Финском заливе обломки БПЛА упали на палубу одного из судов, стоявшего на рейде. Возгорания удалось избежать.
В ночь на 21 июля, по данным Минобороны РФ, военные сбили над территорией России 209 беспилотников киевского режима. Часть их обезвредили в Крыму, Московском регионе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Краснодарском и Ставропольском краях, также над акваториями Чёрного и Азовского морей.