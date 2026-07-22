На дне Атлантического океана нашли самолёт, крушение которого унесло 52 жизни

Ранее Малайзия на год продлила соглашение с компанией Ocean Infinity о поисках рейса MH370. Специалисты продолжат обследование участка дна Индийского океана площадью 7,4 тыс. кв. км. Условия контракта сохраняют принцип «нет находки — нет оплаты». В случае обнаружения обломков компания получит 70 млн долларов. Самолёт Malaysia Airlines пропал в марте 2014 года через 40 минут после взлёта. После последнего сообщения пилота лайнер изменил курс и исчез с радаров. Поиски на площади около 140 тыс. кв. км не дали результатов, а власти Малайзии признали всех находившихся на борту погибшими. Единственным россиянином на рейсе был житель Иркутска Николай Бродский, семья которого получила компенсацию около 175 тыс. долларов.