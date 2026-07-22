В Алтайском крае более 6 тыс. домов обесточены после штормового ветра

«В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю поступила информация, о том, что из-за порывов ветра 33 м/с и более нарушено электроснабжение в Краснощёковском и Чарышском районах, без электроэнергии 44 населённых пункта, более 6000 домовладений. В Краснощёковском районе зафиксированы сообщения от граждан: 17 обращений по поводу повреждения кровель зданий, а также обращения по поводу падения деревьев», — говорится в сообщении.