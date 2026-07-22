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22 июля в Краснодарском крае объявляли ракетную опасность

Ракетную опасность объявляли в Краснодарском крае утром 22 июля. Сигнал действовал 32 минуты, его отменили в 06:07 мск, сообщило региональное управление МЧС.

«Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет», — говорилось в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на складской комплекс в Краснодаре. В результате происшествия пострадали три человека. Медики доставили их в больницы и оказали необходимую помощь. Власти не раскрыли состояние пострадавших, характер их травм и степень повреждения склада.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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