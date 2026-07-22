В Турции турист из Саудовской Аравии погиб, упав в реку во время фотосъёмки

Ранее сообщалось, что более десяти российских туристов, включая детей, столкнулись с признаками отравления в пятизвёздочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. У одного ребёнка врачи выявили бактериальную инфекцию после рвоты и резкого ухудшения самочувствия. Его семья предположила, что причиной могло стать посещение бассейна. Другие постояльцы рассказали о грязной посуде, насекомых и неисправностях в номерах. Отель начал принимать гостей 15 июня после реновации, а недельный отдых для двоих без перелёта стоил от 108 тыс. до 266 тыс. рублей.